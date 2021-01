Modello Prezzo Consigliato Pannello Consigliato per Commento Review Acquista

Dell S2719DGF ~ 370€ TN 8 bit 155Hz Gaming Spoiler Da valutare per chi vuole entrare nel mondo del QHD oltre i 144Hz, ma senza svenarsi e comprando un prodotto davvero pronto all’uso.

Contrasto statico appena sufficiente, calibrazione di fabbrica ottima, input lag e response time ok, molto buona anche l’uniformità. LINK LINK

Asus ROG Swift PG278Q ~ 450€ TN 8 bit Gaming Spoiler TN votato prettamente al gaming, ma che offre ottime performance anche nel resto: contrasto statico come dichiarato, calibrazione di fabbrica eccellente (con successiva calibrazione si ottengono buoni risultati), eccellente esperienza di gioco.

L’unico limite sono gli angoli di visione dei TN, ma per il resto, è un bel prodotto, con eccellenti risultati per quanto riguarda input lag e response time . LINK LINK

Asus TUF VG27AQ ~ 450€ IPS 8 bit 165Hz Gaming Spoiler IPS votato al gaming, che risulta però accettabile anche nel resto, dal contrasto alla calibrazione di fabbrica. Si tratta di un prodotto di fascia inferiore rispetto al PG279Q, dedicato a chi cerca una buona esperienza di gaming ad un prezzo inferiore. LINK LINK

LG 27GL850 ~ 480€ IPS 8 bit + FRC Gaming

Editing (amatoriale) Spoiler IPS molto equilibrato sotto tutti i punti di vista, che eccelle pure in ambito response time e input lag, può mettere d'accordo chi cerca un monitor per varie esigenze (si può usare per studiare e volendo, si può adattare per i film e serie TV, senza troppe pretese). Disponibile spesso ad un prezzo stabile e invitante, penso che in tanti lo acquisteranno. Unico neo? Contrasto statico appena sufficiente. LINK LINK

Viewsonic elite XG270QG ~ 530€ Nano IPS 8 bit Gaming

Editing (amatoriale e sporadico) Spoiler Proposta di Viewsonic in competizione al PG279Q, rispetto all'Asus pecca un po' nella calibrazione e nel contrasto statico, ma segna il record degli IPS nel response time e offre una copertura DCI-P3 del 98% (133.3% sRGB)- Peccato per la scarsa commercializzazione ed il fatto che sia difficile trovarlo ad un prezzo competitivo LINK LINK

Asus ROG Switft PG279Q ~ 530€ IPS 8 bit Gaming

Editing (amatoriale e sporadico) Spoiler Nonostante gli anni, resta una delle soluzioni migliori: contrasto statico ottimo per essere un IPS, calibrazione di fabbrica ottima; reponse time e Input lag top nella fascia, è un monitor davvero di qualità, seppur il prezzo non sia basso.

Attenzione all'IPS Glow, spesso troppo accentuato su monitor "così spinti" LINK LINK

Dell S3220DGF ~ 440€ VA 8 bit + FRC 165 Hz Gaming (amatoriale)

Film Spoiler Ci spostiamo ora sui VA con questo interessato Dell che ruba il posto all'AOC AGON AG273QCX: contrasto statico molto alto, HDR che sembrerebbe usabile, buona accuratezza cromatica senza calibrazione, 10 bit simulati e una costruzione che, a detta della recensione, è ottima, il tutto ad un prezzo molto contenuto rispetto alla concorrenza. Lato game, è consigliato solo per chi non ha pretese di competizione nell'ambito, in quanto il response time non tiene il passo con tutti i rivali citati in precedenza. LINK LINK

AOC AG273QX ~ 420€ VA 8 bit 165Hz Gaming (amatoriale)

Film Spoiler Viene inserito questo monitor in alternativa al Dell: offre qualche prestazione aggiuntiva riguardo al game (ma niente che lo renda adatto, come sempre, a chi cerca qualcosa per la competizione), mentre riguardo HDR/contrasto statico qualcosa meno. Molto buona l'accuratezza cromatica anche a stock, si tratta di una scelta che ritengo "secondaria" al Dell prima citato, ma resta pur sempre un buon monitor da tenere d'occhio in caso di forti sconti. LINK LINK

BenQ EX3203R ~400€ VA 8 bit Gaming (amatoriale)

Film Spoiler Un'altra alternativa al Dell, è molto simile all'AOC prima citato: un buon monitor, seppur il Dell lo preferirei. Ha un grosso vantaggio: lo si può comprare facilmente ad ottimi prezzi, sia sul warehouse di Amazon ma anche sul nuovo, con minimi storici che toccano i 370€ LINK LINK

Aorus CV27Q ~ 460€ VA 8 bit 165Hz Gaming (amatoriale)

Film Spoiler Altro monitor VA con una caratteristica ben particolare: contrasto statico da record, buona l'accuratezza cromatica di default - tranne con il preset sRGB, qui avrete bisogno di un calibratore - e prestazioni in game niente male per essere un VA.

L'HDR lasciatelo perdere, la reperibilità non è semplicissima, ma se trovato ad un buon prezzo può davvero valerne la pena. LINK LINK

Asus Rog Strix XG32VQ ~ 480€ VA 8 bit Gaming (amatoriale)

Film Spoiler Monitor VA di punta di casa Asus, offre qualità su tutti i fronti, a partire dal contrasto statico molto alto, seppur con un rapporto qualità/prezzo inferiore rispetto ai rivali (come tutti i prodotti di casa Asus).

Di recente i prezzi sono migliorati su Amazon, oltre al fatto che si può tentare di tanto in tanto la fortuna sul warehouse, il che potrebbe far gola a molti utenti. LINK LINK